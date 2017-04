“No tornaria enrere. A Vílnius vam fer història”

La jugadora del combinat nacional va anteposar el premundial a la feina i va ser acomiadada

Una de les porteres de la selecció andorrana de futbol, Ainhoa Fernández (23 anys), va ser acomiadada d’un conegut hipermercat de l’avinguda Meritxell un dia abans de viatjar amb el combinat nacional. Va haver de triar entre la feina o disputar el Premundial a Vílnius i no ho va dubtar. Finalitzada la cita futbolística exposa el que va passar amb el seu comiat, en quina situació es troba i com va anar l’experiència a Vílnius.



Quan heu de viatjar amb la selecció, com ho gestioneu?

La majoria alternem la selecció amb una altra feina. Quan hi ha una cita avisem amb temps