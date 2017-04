Peñarroya, atret per una possible 'final four' a l'ACB

Actualitzada 15/04/2017 a les 07:16

Albert Canes Andorra la Vella

Joan Peñarroya veuria amb bons ulls una final de quatre a l’ACB en substitució del play-off, fent referència a unes informacions que van sortir dimecres al diari As sobre el nou model de competició que s’ha d’adoptar l’any vinent. El tècnic ho va indicar així dijous en la roda de premsa prèvia a l’enfrontament de demà a l’Unicaja, en què va explicar que “si la jugo m’atrau molt”. Malgrat tot, Peñar­roya tenia clar que “són especulacions i que és complicat que tot­hom es posi d’acord”. A més, també va afegir que hi ha molta confusió i que “es presenten uns mesos per a la competició densos de prendre decisions”.

Quant al cànon de l’ACB, l’egarenc va assenyalar que “és un tema que se m’escapa, però llegint la nota no ho aclareix gaire”, en referència a la resolució de la Comisión de los Mercados y la Competencia. “Soc de l’opinió que la lliga ha de ser forta, ha de tenir uns equips amb garanties i projectes sòlids i bons. Els resultats esportius haurien de marcar no ja qui puja i qui baixa, sinó també qui va a l’Eurolliga i l’Eurocup. Això seria l’ideal”, comentava el tècnic, que com tothom, espera veure com es resoldrà tant el tema del model de competició com el del cànon ACB.