El Barça i el Madrid aparquen la Champions i tornen a la lluita per la lliga

Els dos equips s’enfronten a la Reial Societat i l’Sporting abans del clàssic

Actualitzada 15/04/2017 a les 07:13

Redacció Barcelona

Amb l’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions ja disputada, l’FC Barcelona, el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid tornen a centrar-se avui en la Lliga Santander, amb els dos primers continuant la seva lluita pel títol, abans de tornar a encarar la competició europea entre setmana.

Els primers a saltar al camp seran els de Zinedine Zidane (16.15 h), que després de treure un resultat positiu de Munic i empatar en el derbi madrileny, visiten un Sporting de Gijón que es troba en zona de descens. El tècnic francès no podrà comptar amb Gareth Bale per al partit, ja que té molèsties al bessó de la cama dreta. A més, el gal·lès és dubte per a la tornada de la Champions al Santiago Bernabéu.

Per la seva part, el Barça està en una situació totalment diferent, ja que acumulen dues derrotes seguides, amb cinc gols encaixats per cap de marcat. Els de Luis Enrique Martínez estan atravessant una crisi i necessiten començar la reacció avui (20.45 h) davant una Reial Societat que està lluitant per les posicions europees. Ho faran sense el sancionat Neymar, que a més, si tot segueix segons el previst, es perdrà també el clàssic de la setmana vinent.

L’altre que aparca la Champions per centrar-se en la Lliga Santander és l’Atlètic de Madrid, que es troba més lluny de poder lluitar pel títol, ja que és a 10 punts del conjunt blanc. Els de Simeone, però, volen esgotar les opcions en el duel d’avui (18.30 h) contra el cuer, l’Osasuna.