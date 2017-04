Ordino i l'Espanyol negocien per venir a la pretemporada

Hi ha converses entre el comú, que ho veu com una opció de país, i l’entitat per realitzar la preparació l’estiu vinent

El primer equip de l’RCD Espa-nyol podria realitzar l’estiu vinent l’estada de pretemporada a Andorra de la mà del comú d’Ordino, segons ha pogut confirmar el Diari. La possible arribada dels espanyolistes a l’estiu per fer la preparació l’avançava el digital de temàtica espanyolista La Contra Deportiva. La informació asse-nyalava que les negociacions estan ja molt avançades i que si no hi ha cap contratemps es podrien tancar en breu. Fins i tot parlen de dues possibles instal·lacions hoteleres, una a Anyós, i l’altra a Soldeu, on l’expedició espanyolista podria tenir el centre d’operacions. El digital informava que les converses les porta directament el conseller delegat de l’Espanyol, Ramón Robert.



Segons les fonts comunals consultades, les converses existeixen, però no hi ha res tancat, ni les negociacions estarien tan avançades. I és que les exigències d’un equip professional com l’Espa-nyol són moltes i la parròquia no hi pot arribar a totes. En aquest sentit, des del comú es valora la visita de l’Espanyol com una opció de país i una oportunitat important, ja que el Principat sortiria beneficiat per la repercussió mediàtica de l’estada dels periquitos. Ara per ara l’única instal·lació esportiva del país que disposa de gespa natural –superfície que utilitzen els equips de primera per entrenar-se– és l’Estadi Comunal, que gestiona la Federació de futbol.

