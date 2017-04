Cristiano guia la reacció blanca

El Madrid remunta a la segona part i torna de Munic amb un bon resultat

El Reial Madrid va remuntar ahir i ho va posar tot de cara per ser un dels quatre equips presents a les semifinals de la Lliga de Campions. Malgrat tenir un inici molt dolent en què el Bayern de Munic els va posar contra les cordes, els blancs van reaccionar a temps i van tornar d’Alemanya amb un resultat molt positiu.

Als de Zinedine Zidane, però, els va tocar patir molt, ja que el Bayern va afusellar la porteria de Keylor Navas als instants inicials i Arturo Vidal va fer notar la superioritat local marcant el primer al 25’. El mateix jugador xilè va errar un penal al minut 45 i a partir de l’incident va començar el canvi de tendència, que es va confirmar a la segona part. Cristiano Ronaldo va fer l’empat a la represa i el Madrid va anar arribant amb més assiduïtat a la porteria de Manuel Neuer. Javi Martínez va veure dues grogues en només dos minuts, al 58’ i al 60’, i el domini blanc es va tornar aclaparador. El davanter portuguès va fer el segon al 77’ i assegurava la victòria, que podria haver estat més voluminosa si els blancs no haguessin perdonat algunes ocasions clares als instants finals.

Per la seva part, l’Atlètic de Madrid va vèncer el Leicester al Vicente Calderón gràcies a un gol d’Antoine Griezmann, però va deixar l’eliminatòria oberta per a la tornada a Anglaterra. Pel que fa a l’enfrontament ajornat entre el Borussia Dortmund i el Mònaco, els alemanys van caure derrotats per un ajustat 2 a 3.



BARTRA, OPERAT AMB ÈXIT I DE RETORN A CASA

Després del gran ensurt en l’atac a l’autobús del Borussia Dortmund quan es dirigia a l’estadi per disputar el partit de Champions davant el Mònaco dimarts, el futbolista català, Marc Bartra, va ser operat del canell amb èxit i ahir ja es trobava a casa descansant amb la família. En el duel que finalment es va jugar ahir, les mostres de suport pel central van ser constants. Els seus companys van sortir amb samar­retes en les quals hi havia el missatge de “molta força, estem amb tu” en castellà. Bartra va publicar ahir una imatge a les xarxes en què se’l veia amb el braç enguixat. “Ja estic molt millor, gràcies pel suport”, assenyalava el jugador, que estarà unes quantes setmanes de baixa.

