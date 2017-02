Una caiguda d'un rival deixa Marín sense semifinals

Joan Verdú acaba en la 33a posició al Campionat del Món de Saint Moritz mentre que Marc Oliveras ho fa en la 36a

Lluís Marín va tancar ahir la doble cita de la Copa del Món de Feldberg (Alemanya) assolint una fantàstica novena posició que no li va servir per passar a les semifinals. Amb aquest registre, l’andorrà va aconseguir el seu millor resultat d’una temporada en què no està tenint la fortuna al seu favor.

El rider no va tenir problemes ni per arribar als vuitens ni als quarts, ara bé, de cara a les semifinals va perdre una mica de pistonada que posteriorment va recuperar, “però un corredor s’ha caigut davant meu i l’he hagut d’esquivar i m’ha costat la carrera”. A