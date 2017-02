Un San Marino-Andorra calent

Batejat com ‘El clàssic sense triomfs’, l’amistós del 22 de febrer provoca centenars de comentaris a la xarxa. Les dues seleccions fa 12 anys que no guanyen i tenen més a prop que mai la possibilitat de trencar la ratxa negativa.

És un partit amistós i no serveix de res més que per provar tàctiques i jugades davant un altre rival amb la intenció de preparar un enfrontament oficial futur. Tot i això, no deixa de tractar-se d’un duel que desperta molta curiositat. Així s’ha reflectit a les xarxes els dies passats. A falta de poc més d’una setmana per a l’amistós entre San Marino i Andorra, Twitter s’ha emplenat de comentaris sobre el que alguns ja han batejat com El clàssic sense triomfs.

El compte de MisterChip (té gairebé dos milions de seguidors) va piular sobre l’enfrontament i va fer arribar