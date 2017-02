El lateral operat ahir a Vitòria d’una luxació al turmell serà baixa cinc mesos

Estudien fitxar un substitut per a Vidal Aleix Vidal retirat en llitera després de la greu lesió.

Actualitzada 13/02/2017 a les 07:15

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va pagar molt cara la golejada davant l’Alabès. L’alegria no va durar gens dins de l’entitat blaugrana en confirmar-se l’abast de la lesió d’Aleix Vidal i el temps que estarà apartat dels terrenys de joc, els propers cinc mesos. El lateral dret, que estava en un fantàstic moment de forma, va ser operat la nit de dissabte en un hospital de Vitòria d’una luxació al turmell dret. En tractar-se d’una baixa de llarga durada el Barça podria sol·licitar a la Reial Federació Espanyola de Futbol fitxar un substitut.

Ara bé, les condicions per incorporar jugadors per aquest motiu són rigoroses i no deixen gaire marge a l’hora de triar. Només podria arribar un futbolista que milités en un club espanyol de primera o segona divisió, és a dir, que el director esportiu del Barça, Robert Fernández, s’hauria d’oblidar de trucar a la porta dels equips d’altres campionats. També seria vàlid contractar-ne un que estigués a l’atur (agent lliure), sempre tenint en compte les lleis comunitàries, que estan per sobre de la legislació de la FIFA. Cal destacar que l’arribada d’un reforç no podria jugar la Lliga de Campions (la UEFA no ho permet), però, tot i que sembla estar descartat, si s’apostés per la Masia, sí. A més, cal recordar que per a la final de Copa del Rei, Luis Enrique no podrà comptar tampoc amb el sancionat Sergi Roberto. En els propers dies, el tècnic asturià, juntament amb el seu staff i Robert Fernández, prendran una decisió. De moment, ahir el lateral dret del Barça B Nili Perdomo va completar l’entrenament amb el primer equip.



EL SEVILLA VENÇ I SEGUEIX EL RITME DEL REIA MADRID I EL BARÇA

El Sevilla no es dona per vençut. Conscient que el Reial Madrid i l’FC Barcelona havien fet els respectius deures dissabte passat, els de Jorge Sampaoli van aguantar bé la pressió i en un partit molt igualat fins als instants finals van superar per la mínima Las Palmas. Un gol de Joaquín Correa al minut 80 va donar els tres punts als andalusos, que es mantenen a dos punts del Barça i a tres del Madrid, que encara té dos partits pendents de disputar.