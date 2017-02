Elogi dels tècnics al nivell i a l'ambient a l'equip

Paco Vázquez i David Eudal, els escuders de Joan Peñarroya a la banqueta del MoraBanc. un, amb més de 500 partits acb i gaudint del primer any a andorra. L’altre, de la casa. dues opinions de pes.

Paco Vázquez

Entrenador assistent del MoraBanc Andorra

“La Copa és un premi que s’ha de gaudir competint”



Paco Vázques és l’encarregat de fer l’scouting del següent rival del MoraBanc. Dijous toca el Reial Madrid, campió de tot, als quarts de final de la Copa. El Buesa Arena espera.



Com se li pot clavar la dent a un equip tan gran com el Madrid de Laso?

Sempre comento una cosa que deia molt bé Aíto García Reneses. Has d’intentar que si tens un 20% de possibilitats de guanyar juguis el millor possible perquè el 20% sigui el 20% i no un 15%. Al final són molts