L’assaig de Martin Dawson al darrer minut del partit posa de cara la permanència d’Andorra a la Conferència 1

Andorra i Xipre s’enfrontaven ahir a l’Estadi Nacional per assegurar la permanència de categoria a Europa. Ambdós conjunts sabien que qui acabés caient tindria tots els números per acabar últim ja que cap dels dos havia sumat ni un sol triomf fins ara en un grup amb seleccions de més nivell per als dos conjunts.

I es va notar des del principi que hi havia molt en joc. Cap dels dos equips era capaç de concretar les jugades i els isards es trobaven especialment desencertats. Fins al minut 39 de la primera el resultat es va mantenir 0 a 0, però