El Barça passa per damunt de l'Alabès

El Reial Madrid supera el cuer amb patiment i continua liderant la classificació

Actualitzada 12/02/2017 a les 07:20

Redacció Vitòria

L’FC Barcelona va disputar ahir a l’estadi de Mendizorroza un assaig de la propera final de Copa del Rei del 27 de maig. El conjunt blaugrana va aconseguir la golejada més àmplia en lliga d’aquesta temporada, després d’imposar-se per zero gols a sis a l’Alabès. Com ve sent habitual als de Luis Enrique Martínez els va costar entrar en el partit i van permetre que els bascos arribessin amb cert perill a l’àrea culer.

Ter Stegen va resoldre amb solvència un mà a mà amb Theo Hernández, jugador que al final del duel va protagonitzar una entrada molt dura sobre Aleix Vidal, que va deixar el lateral dret lesionat de gravetat. Des del club van informar que va passar la nit a Vitòria i que podria patir una fractura de turmell. Al minut 37 de joc va arribar el primer de Luis Suárez i al 40 Neymar va signar el 0 a 2 i la sentència. A la segona meitat el Barça va anar com un tro i del 59 al 67 van foradar la porteria rival fins a quatre vegades. En 8 minuts van arribar les dianes de Messi, Alexis en pròpia porta, Rakitic i Suárez.

Per la seva part, el Reial Madrid va superar per un gol a tres el cuer, l’Osasuna, i continua líder. Els de Zidane van començar guanyant gràcies a Ronaldo, però Sergio León va empatar. Finalment, Isco va donar la tranquil·litat als blancs fent l’1 a 2 i amb els locals bolcats a l’atac Lucas va fer el tercer i definitiu.