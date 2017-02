La Copa del Món d’esquí de muntanya es reprèn avui a la localitat d’Ergan, a Turquia. L’equip andorrà estarà conformat per Maria Fargues, Marc Font, Jordi Solé i Gerber Martín. Els germans David i Joan Albós i Xavi Areny no hi participaran, ja que es reserven per al Mundial de final de mes. La competició s’inicia amb la cursa d’individual, mentre que demà serà el torn de la prova d’esprint.