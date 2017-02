Actualitzada 11/02/2017 a les 07:14

L’FC Andorra torna a jugar a casa avui. Rep a la Borda Mateu (16 h) el cuer del grup 1 de primera catalana, el Masnou. El capità, Ludo, no se’n refiava i va assegurar que “fa cinc jornades que no perden i no serà fàcil”. El jugador també va indicar que “estarem lluitant per l’ascens a tercera fins a l’última jornada”.