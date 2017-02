Desplaçaments 'trampa' per a Barça i Madrid

Final de Copa anticipada per als blaugrana i el conjunt blanc contra l’Osasuna, cuer

Actualitzada 11/02/2017 a les 07:15

Redacció Vitòria

L’FC Barcelona juga avui (16.15 h) contra l’Alabès en un partit que es repetirà el 27 de maig, en la final de la Copa del Rei. Cita anticipada a la lliga que té el conjunt blaugrana amb l’alerta vermella, ja que l’enfrontament de la primera volta al Camp Nou se’l van endur els de Vitòria amb un solitari gol de Deyverson. Tots dos equips arriben amb les mateixes hores de descans i preparació, però no pas de baixes.

L’entrenador Luis Enrique Martínez no podrà comptar per lesió amb els migcampistes Arda Turan, Rafinha i Javier Mascherano. Aquest motiu va obligar el tècnic asturià a convocar Carles Aleñà, del filial. Per la seva part, Gerard Piqué es va quedar ahir a Barcelona per descansar i recuperar-se de les molèsties que està arrossegant. Mentre que del conjunt basc destaca l’absència de l’heroi de la Copa, Edgar Méndez. Cal recordar que dimarts vinent torna la Champions League, per tant com està sent habitual s’espera un onze inicial potent però amb rotacions.

Sobre aquest aspecte, Luis Enrique va declarar ahir que està “cansat de fer tantes rodes de premsa cada dos dies, imagineu-vos jugar un partit. A partir de dimarts vinent disposarem de més dies per descansar”. Quant al rival, va assenyalar que “després d’analitzar la primera volta del campionat per a mi és l’equip revelació, sobretot per la consistència”. Mauricio Pellegrino, entrenador de l’Alabès, va explicar que per guanyar el Barça “s’han d’alinear els planetes, perquè ens enfrontem a un equip d’estrelles”.

D’altra banda, el Reial Madrid visita el camp del cuer de la categoria, l’Osasuna (20.45 h). Zinedine Zidane recupera la gran majoria d’efectius (excepte Bale) després d’haver estat quinze dies sense competir. Els blancs volen continuar com a líders destacats a un punt del Barça i encara amb dos partits per disputar.