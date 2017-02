Sanció de dos partits a Luis Suárez, que es perd la final

Florentino Pérez descarta acollir el Barça-Alabès per obres al Bernabéu

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:45

Redacció Barcelona

Luis Suárez es perdrà definitivament la final de la Copa del Rei, que enfrontarà el Barça amb el Deportivo Alabès. El davanter uruguaià, expulsat amb doble groga en la semifinal de tornada contra l’Atlètic de Madrid, va ser sancionat ahir amb dos partits de suspensió pel jutge de competició de la Federació Espanyola de Futbol. A l’uruguaià li cau un partit per l’expulsió i un altre per “no voler” anar cap als vestidors, tot i les indicacions del quart àrbitre, segons recull l’acta del col·legiat, Jesús Gil Manzano. A més, segons Mundo Deportivo, competició hauria obert un expedient a Luis Suárez, a petició del comitè tècnic d’àrbitres, arran de les declaracions contra el col·legiat del davanter. Sergio Roberto, també expulsat a la semifinal, va ser sancionat amb un partit i es perdrà la final. En canvi, competició va treure-li la targeta groga a Sergio Busquets per treure una pilota del camp amb el joc aturat, atenent el recurs del Barça.

Un any més l’escenari de la final de la Copa, amb Barça i Alabès de protagonistes, genera polèmica. Ahir el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va tornar a recórrer a un vell argument per negar la cessió del Santiago Bernabéu. “Hi haurà obres”, va assegurar el president blanc. L’opció que guanya més punts és la del Vicente Calderón. L’Alabès vol jugar a Bilbao, però no serà possible per un concert, mentre que el club basc no està en principi disposat a una final al Camp Nou, com l’any passat.