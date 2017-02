La UE Engordany i l'FC Ordino passen als quarts de la Copa

No va haver-hi sorpreses i els dos equips de primera van der­rotar els de segona als vuitens de final de la Copa Constitució. Dimecres, el Rest. The New 1978 UE Engordany va golejar l’Inter d’Escaldes (5-0), mentre que un dia abans l’Assegurances Generals FC Ordino també havia superat amb claredat l’M-Perruquers Atlètic d’Escaldes (6-0). L’equip ordinenc s’enfrontarà en quarts al Tic Tapa Sant Julià i l’Engordany contra la UE Santa Coloma, en la repetició de la final de l’any passat. Al tancament de l’edició es jugava el CE Jenlai-Atlètic Amèrica.