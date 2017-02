'Freeride exprés'

L’organització convoca per avui la segona prova d’Arcalís, corresponent a la de Chamonix, només un dia després de la primera cita

L’organització del Freeride World Tour va convocar d’ahir per a avui la prova que s’havia de fer a Chamonix i que es va reubicar a Arcalís. Després d’una primera jornada en què Andorra va ser el centre mundial del forapista, a l’estació de Vallnord es tornaran a veure per segon dia consecutiu els millors riders del món competint. Així, l’organització esgotarà els dos primers dies de la finestra marcada (del 9 al 16 de febrer) les dues curses previstes al Principat i els esquiadors no tindran pràcticament temps de refer-se. Malgrat que ja no hi haurà més freeride, el village