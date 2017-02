El Barça no accepta la cessió al MoraBanc del jove Kurucs

L’aler de Letònia, de 19 anys, juga al filial de l’equip blaugrana i es va enfrontar als andorrans a la pretemporada

El MoraBanc Andorra segueix cercant en el mercat un substitut per al lesionat Nacho Martín. Una de les possibilitats que interessaven era la jove promesa letona del Barça B, de la Lliga LEB or, Rodion Kurucs, però ara per ara l’operació no es farà. I és que el MoraBanc sol·licitava al Barça la cessió de l’aler, de 19 anys, opció que no ha acceptat el club blaugrana.

Rodion Kurucs ja sap què és enfrontar-se amb el MoraBanc ja que va intervenir en el segon partit de pretemporada, a Sant Julià de Vilatorta. Aquell dia el letó, sense gaires dels titulars blaugrana,