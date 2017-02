Govern avança les subvencions de gener i febrer a les entitats

El consell de ministres, a proposta de la titular d’Esports, Olga Gelabert, va aprovar l’avançament d’una part de les subvencions del 2017 destinades a les federacions, clubs i altres entitats esportives legalment constituïdes. L’avançament correspon als dos primers mesos de l’any i en total es repartiran 512.261,66 euros. Govern dona llum verd a aquests diners –pràctica habitual cada exercici– per tal que les federacions tinguin disponibilitat econòmica per poder dur a terme les activitats previstes per als mesos de gener i febrer i poder mantenir una activitat regular.