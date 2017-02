El Barça al·legarà per l'expulsió a Suárez

Per la seva part, el comitè d’àrbitres denunciarà les paraules de l’uruguaià

El polèmic final del partit de semifinals entre l’FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid va seguir fent parlar durant la jornada d’ahir. El club blaugrana no està d’acord amb l’expulsió de Luis Suárez a les acaballes del matx després de veure la segona groga per la qual l’àrbitre va creure, segons va reflectir a l’acta, que l’uruguaià havia endarrerit deliberadament la seva sortida del terreny de joc. El Barça al·legarà sense ni tan sols esperar que el comitè de competició hagi fet públiques les sancions i farà el mateix amb la groga que va veure Sergio Busquets.

Malgrat tot, segons apuntaven alguns mitjans espanyols, les possibilitats que retirin les dues amonestacions són molt reduïdes, per la qual cosa Suárez, juntament amb Sergi Roberto, que també va ser expulsat per veure dues targetes grogues, es perdran la final del 27 de maig. Tenint en compte que el comitè d’àrbitres vol denunciar l’uruguaià, es fa més complicat que li retirin una groga al davanter. De fet, podria ser sancionat amb dos o tres partits per haver declarat després: “Em ric de l’expulsió, es veia a venir, ha passat el que [l’àrbitre] volia i estic indignat.”

Les males notícies per als blaugrana no s’acabarien aquí si es confirma la baixa per sanció dels dos jugadors per al partit en què es decidirà el títol, ja que ahir es va confirmar la lesió de Javier Mascherano. L’argentí pateix molèsties al bíceps femoral i estarà entre dues i tres setmanes de baixa, situació que el portarà a perdre’s el partit d’anada de vuitens de la Champions League davant el PSG.



L'ALABÈS SUPERA EL CELTA I JUGARÀ LA PRIMERA FINAL DE COPA

La final de la Copa el Rei 2017 ja té els dos equips decidits. A l’FC Barcelona se li va sumar ahir l’Alabès, que en un enfrontament molt igualat es va imposar al Celta per la mínima. De fet, quan tot apuntava que s’arribaria a la pròrroga amb el 0 a 0 en el marcador, va aparèixer Edgar Méndez al minut 81 per fer el gol que donava el desitjat bitllet al partit decisiu del 27 de maig. Aquesta serà la primera final que disputarà l’Alabès en tota la seva història.