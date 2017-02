Dos exjugadors denuncien el Lusitans a Inspecció de Treball i la Batllia

L’acusen d’incompliment de contracte, no tenir permís de residència i no cotitzar

Dos exjugadors de l’FC Lusitans van denunciar el club l’estiu passat davant Inspecció de Treball i posteriorment davant la Batllia per l’actuació irregular que hauria tingut el club. La primera denúncia va provocar una inspecció a l’entitat i, segons publicava ahir el BOPA, atès que el club no s’havia adaptat a les disposicions de la Llei de la seguretat i la salut en el treball es va citar un responsable de l’entitat per aportar la documentació sol·licitada. Com que ningú del Lusitans va presentar-se a les successives convocatòries, el BOPA va publicar ahir un edicte pel qual se citava el