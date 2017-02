Maeva Estévez debutarà en la Copa del Món a Alemanya

La ‘rider’ andorrana participarà en la doble cita mundialista de Feldberg, on també s’hi trobarà el corredor Lluís Marín

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va anunciar ahir que Maeva Estévez debutarà, en categoria femenina, a la Copa del Món en la doble cita de Feldberg, a Alemanya. La Federació ha decidit que la surfista, que aquesta temporada ja ha competit a la Copa d'Europa, faci aquest pas de gegant, perquè les curses de l’estació alemanya s’adapten a les seves característiques. Això no significa que la rider estigui present en totes les proves del circuit de la Copa del Món. Per altra banda, qui també hi participarà, seguint el seu calendari, serà el corredor Lluís Marín. La competició tindrà lloc