L'Andorra Ultra Trail Vallnord supera els 2.000 inscrits a cinc mesos de l'inici

Actualitzada 08/02/2017 a les 13:16

A cinc mesos per a la celebració de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, més de 2.000 atletes procedents de 45 països ja s’han inscrit a la novena edició de l’esdeveniment que se celebrarà entre el 4 i el 9 de juliol de 2017. La xifra d’inscrits actuals supera en un 17% a la registrada durant el mateix període de l’any passat.



Els andorrans, els espanyols i els francesos segueixen sent els més nombrosos a l’esdeveniment, tot i que la xifra de participants d’altres territoris també és notable. A més de corredors d’Estats Units, Anglaterra, Portugal, Itàlia, Alemanya o Japó, països que sempre han estat presents a la prova, en aquesta edició també s’hi han sumat atletes d’Eslovènia, Panamà, República Dominicana o Tadjikistan, entre més.



Segons expliquen des de l'organització, en els últims dies s’han esgotat els 450 dorsals disponibles de la Ronda dels cims (170 km i 13.500 m de desnivell positiu). Encara queden alguns pitralls per córrer Eufòria (233 km, 20.000 m de desnivell positiu), la cursa de resistència per parelles i la principal novetat d’aquesta edició. També queden places per a la Mític (112 km, 9.700 m de desnivell positiu), al Celestrail (83 km, 5.000 m de desnivell positiu) i a la Marató dels cims (42 km, 3.000 m de desnivell positiu). Aquestes quatre curses acolliran 300, 500, 500 i 750 corredors, respectivament. Les inscripcions per aquestes proves es tancaran com a molt tard, el proper 2 de juny.



També estan obertes les places per la marxa popular del Solidaritrail (10 km, 750 m D+), la gran festa de l’esport i la solidaritat que se celebrarà durant l’últim dia de la cursa.



Ambaixadors i emissaris

Enguany s'ha creat la figura dels ambaixadors de la prova que, segons l'organització, servirà per seguir transmetent els valors de l’AUTV arreu. Tots ells són atletes que han tingut certa vinculació amb l’esdeveniment durant els últims anys.



Així, l’Armando Teixeira serà l’Ambaixador a Portugal, la Nerea Martínez a Espanya, en Nicola Bassi a Itàlia, Julia Böttger a Alemanya i en Nahuel Passerat a França. En aquesta edició també s'estrena la figura dels emissaris, vuit amics de l’esdeveniment que ajudaran a donar a conèixer l’Andorra Ultra Trail Vallnord arreu del món: l’Apostolos Teknetzis i el Jérémie Huot a França; en Salvador Vilalta a Espanya; en Thomas Eller a Alemanya; la Yoko Noma a Japó; l’Hélder Pinto i en Jorge Serrazina a Portugal; i la Harriet Kjaer a Dinamarca.