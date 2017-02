Futbol encara desigual

La figura de la dona es va integrant a poc a poc als alts càrrecs d’entitats esportives del país, però el seu pes segueix sent insuficient i encara queda molta feina a fer en aquesta matèria. Malgrat tot, l’evolució positiva que s’ha produït els darrers anys és evident.

La lluita de la dona per integrar-se al món del futbol és una batalla que porta anys disputant-se i que a poc a poc es va decantant a favor d’elles. L’evolució viscuda els darrers anys és immensa, i prova d’això és el nombre de llicències ex­pedides la darrera dècada de jugadores noves. De ser pràc­ticament unes poques les valentes que es posaven a dominar l’esfèrica, han passat a ser un grup de noies que ja entren en el comú i han fet que aquest sigui un dels esports més practicats per les dones. En aquest sentit, Andorra no n’és una