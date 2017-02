El Barça, a la final de Copa del Rei amb poc futbol i molta polèmica

Sergi Roberto i Luis Suárez veuen la doble groga i no estaran el 27 de maig

Actualitzada 08/02/2017 a les 06:41

Redacció Barcelona

Un FC Barcelona quasi amb l’onze de gala va empatar ahir al Camp Nou davant l’Atlètic de Madrid, en el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei (global de 2 a 3). El conjunt matalasser va ser conscient que havia de remuntar el resultat de l’anada al Vicente Calderón (1-2) i va assetjar des del primer minut la porteria de Cillessen.

El Barça no es va acabar de trobar còmode amb la pilota als peus, sobretot amb la sortida des de camp propi dels centrals Piqué i Umtiti, gràcies a la contínua pressió que van exercir els homes de Diego Pablo Simeone. Koke, Griezmann, Torres i fins i tot Godín van disposar d’una sèrie d’ocasions que no van pujar al marcador, després de les bones intervencions i col·locació del porter culer, Jasper Cillessen. El joc dels de Luis Enrique Martínez no va ser ni de bon tros brillant, però en aquestes circumstàncies sempre apareixen els de dalt (ahir no hi havia el trident, ja que Neymar estava sancionat) i així va ser. A dos minuts per arribar al descans Leo Messi es va inventar una jugada d’eslàlom a la frontal de l’àrea que va finalitzar amb un xut potent ras que en primera instància va rebutjar el porter Moya, però el refús va ser per a Luis Suárez, que no va perdonar i va fer el gol blaugrana.

La segona part va ser molt diferent, al 57 Sergi Roberto va veure la segona groga i es perdrà la final del 27 de maig, poc després es va anul·lar per fora de joc un gol legal a Griezzmann, mentre que Carrasco també va marxar abans d’hora als vestuaris. El tècnic asturià va voler calmar els ànims i va donar entrada a Iniesta i a Busquets, però no va aconseguir-ho.

Els últims deu minuts de partit van ser d’infart. Primer, Leo Messi va enviar una pilota al travesser de falta directa, seguit d’un penal dubtós errat per Kevin Gameiro i comès per Gerard Piqué. El mateix davanter francès va arreglar el seu propi error posant l’empat en el marcador. A les acaballes, Luis Suárez va veure la segona targeta groga, que també el farà perdre’s la final després d’etzibar un cop de colze. El Barça es va tancar a la seva àrea durant els cinc minuts d’afegit, però va resistir i es va classificar.



L'ALTRE FINALISTA SORTIRÀ DEL PARTIT D'AVUI ENTRE L'ALABÈS I EL CELTA

El segon finalista de la Copa del Rei es decidirà avui (21 h) a Mendizorroza. Alabès i Celta disputen el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei amb molta tensió, ja que l’empat a zero de l’anada ho deixa tot en l’aire. Un duel que ha arrossegat certa polèmica arran de la suspensió del Celta-Reial Madrid de Lliga. El conjunt basc va exposar que els gallecs tindrien més descans, però finalment es jugarà segons el que estava previst. Els de Berizzo buscaran la seva cinquena final (no han aixecat mai el títol), mentre que els de Pellegrino miraran de fer història entrant en el selecte grup d’acabats d’ascendir que han arribat a una final.