36 esquiadors i 17 snowboarders participaran en les dues etapes del circuit internacional que se celebrarà a Andorra

Arcalís acollirà dues de les cinc etapes de la competició mundial de 'freeride' El rider Dani Fornell, el director de Freeride World Tour, Nicolas Hale Woods, Gemma Riba, cònsol menor d'Ordino, Xabier Ajona, director general de Vallnord – Ordino Arcalís i el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku ANA / S. F.

Actualitzada 08/02/2017 a les 18:13

Andorra serà l’epicentre de la modalitat 'freeride' d’esquí i surf més extrema. A partir del proper dissabte, i per partida doble, Arcalís concentrarà dues etapes del Swatch Freeride World Tour arran de la suspensió de l’etapa inaugural a Chamonix-Mont-Blanc. En el transcurs d’aquests dies, els 'riders' qualificats es troben ja preparant la competició al mateix indret, i a l’espera de quines seran les condicions climàtiques per poder oferir el que han qualificat com a “espectacle global”. Donat l'ampli desplegament de mitjans i la repercussió d’aquest esdeveniment fa que des de la direcció de Vallnord, el Comú d’Ordino i Andorra Turisme es treballi per aconseguir una permanència d’aquesta competició internacional extrema i de pas consolidar la pràctica del 'freeride' a Arcalís.



La cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, ha apuntat la disponibilitat de l’estació ordinenca per als amants d’aquesta modalitat “amb més de vint zones per a esquiar fora pista”, fet que situa Arcalís com una bona destinació per als 'freeriders'. Actualment, Arcalís compta amb 21 zones de fora pista on descaquen el bosc de l’Hortell, el Abarsetar d’Arcalís, Portelles, Creussans, la serra de la Balma o el Pic d’Arcalís. En el mateix sentit s’ha manifestat el director de Vallnord, Xabier Ajona, que apunta que amb aquest tipus d’iniciatives es consolida “un tipus de mercat al qual no hi teníem accés”, i destaca que consolida Andorra com un país de grans muntanyes i bones condicions de neu més enllà dels països veïns.



En aquest sentit, el 'freerider' convidat, Dani Fornell, ha explicat quines són les condicions de la neu en aquests dies amb bons gruixos i la motivació dels corredors. Per la seva banda, el director del Freeride World Tour, Nicolas Hale Woods, ha recordat com “l’objectiu número u són les condicions de seguretat”, i que aquestes condicionen el calendari i els horaris. El director de la prova assenyala com en aquesta prova es preveuen dues possibilitats de baixada: una a la Coma i una altra al Baser Negre. El director de la prova ha recordat que pel tipus d’espectacle i la seguretat dels atletes, s’estableixen marges per triar quin moment és l’idoni per a la celebració de les etapes.



El pressupost de la competició s’iguala al de l’edició anterior, amb uns 800.000 euros, segons ha explicat Ajona. D’aquests, la meitat provenen dels patrocinadors provinents de l’organització i l’altra meitat del Comú d’Ordino i Andorra Turisme, que aporta 300.000 euros per any. Aquesta competició té subscrit un contracte de dos anys i la possibilitat de prorrogar-ne un tercer.