La Federació de Futbol lloga un terreny privat a la Massana per construir un camp amb gespa artificial calefactable, un pavelló poliesportiu i un camp de futbol de 7

La Massana tindrà una nova zona esportiva completa, amb un camp de futbol de mides internacionals, un pavelló poliesportiu i un camp de futbol de 7, a més de zones de restauració, espais per a sales de musculació, els vestidors i un pàrquing. Estarà ubicada a la zona coneguda per bòbila, un ter­reny privat que queda a la carretera General 3, una mica més amunt del Prat del Colat, a la vora d’una zona industrial. En total, són uns 19.000 metres quadrats, dels quals gairebé 13.000 serviran per a les instal·lacions esportives i a l’altra part s’hi podran fer activitats