El MoraBanc cedeix la imbatibilitat a casa davant un rival que va jugar millor, amb dos estilets en atac com Larkin i Bargnani

Joan Peñar­roya va dibuixar en la prèvia el joc del Baskonia. Rival ple de talent, amb físic, jugadors experimentats i individualitats. A més va alertar del perill dels robatoris de pilota. Radiografia perfecta que els homes de Sito Alonso van reflectir, fil per randa, ahir al Poliesportiu d’Andorra per infligir la primera der­rota a casa del MoraBanc Andorra (82-91). Els jugadors locals, força incòmodes a la pista, no van trobar la clau per destarotar l’ampli ventall de recursos que tothom coneixia del Baskonia. Vindria a ser més o menys com quan juga el Reial Madrid de futbol un partit important,