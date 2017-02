Nou equipament esportiu per al 2018

El projecte de la Federació Andorrana de Futbol inclou un camp de mides reglamentàries i un pavelló de futbol sala amb zona de serveis

Actualitzada 06/02/2017 a les 13:58

La Massana tindrà una nova zona esportiva, que comptarà amb 17.000 m2, dels quals 13.000 s’utilitzaran per a la construcció d'una camp de futol i un pavelló i els altres 4.000 es mantindran com a zona de bosc. Pel que fa al camp de futbol, tindrà les mides reglamentàries (105x68) i per tant, a més dels entrenaments també s’hi podran jugar partits, tant de lliga com internacionals. Una de les particularitats serà la superfície calefactada, sobre la qual s’instal·larà la gespa artificial. A sota del camp, s’hi construiran els vestidors i l’aparcament. I just al costat hi haurà un pavelló amb una pista de futbol sala, que com ha anunciat el secretari de la Federació Andorrana de Futbol, Tomàs Gea, també es preveu que pugui ser utilitzada per a la pràctica d’altres esports. A més, hi haurà altres espais com un petit gimnàs i una zona de bar-restaurant.



L’equipament estarà a la carretera general 3, coneguda com la zona de la bòbila, una mica més amunt del Prat del Colat. En aquest sentit, el cònsol major, David Baró, ha destacat la bona accessibilitat i les facilitats de connexió, ja que s’hi pot arribar amb transport públic. El cònsol major ha felicitat a la Federació per aquest gran projecte i també ha agraït la seva col·laboració amb el comú de la Massana. Per Baró, aquest projecte és de gran importància a la parròquia, ja que cobrirà la mancança de zones esportives. “Ara treballarem en un conveni entre el Comú de la Massana i la Federació, per tal que les noves instal·lacions tinguin un ús per part dels massanencs”, ha explicat el cònsol major. Gea ha assegurat que “es buscaran sinèrgies per a la màxima utilització de l’equipament i per a la seva millor amortització”. La idea és que es pugui utilitzar per als esport d’estiu, l’esplai, els joves i els clubs esportius.



El finançament d’aquesta nova zona esportiva, que tindrà un cost aproximat d’uns 3 milions d’euros, es realitzarà a través d’organismes internacionals, com la UEFA o la FIFA. La previsió, segons Gea, és que les obres puguin començar aquesta mateixa primavera i el nou equipament es pugui inaugurar d’aquí un any.