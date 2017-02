Nil Solans guanya la segona etapa de les GSeries 2017

L’andorrà Marc Gutiérrez s’imposa en la categoria GS2 i ja la lidera amb 90 punts

La segona cita de les Crèdit Andorrà GSeries va deixar bons resultats per a Nil Solans i Marc Gutiérrez. El pilot resident, que debutava en GS, va acabar en primera posició i va sumar 46 punts després de guanyar en Sprint 1, Performance 2 i la final individual (l’sprint 2 es va suspendre tant en GS com en GS2 per agilitzar el desenllaç de la competició). Per la seva part, Carlos Ezpeleta, que continua liderant la general per davant de Xevi Pons i José Maria Roger Chalmeta, va tenir una actuació més discreta i va acabar tercer.

En GS2 Solans va