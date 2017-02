Neymar no està preocupat per la seva falta de gol

El brasiler assegura que el Barça vol guanyar la lliga i lluitarà pel títol

Actualitzada 06/02/2017 a les 07:27

Redacció Barcelona

Neymar, que ahir complia 25 anys, va assegurar en una entrevista a Red Bull que no està preocupat per la seva manca de gol d’aquesta temporada. “És complicat quan no estàs marcant gols, especialment si jugues davant, on les expectatives són les més altes. Així que és dolent, és molest, però no és el primer que em preocupa. Em concentro a guanyar el partit, no importa si sóc jo o un company qui marca.” En referència a la lliga i a la diferència que els porta el Madrid (un punt, però amb dos partits menys jugats), el brasiler va comentar que “sé que és una mica difícil però res és impossible. L’any passat estàvem amb 12 punts d’avantatge del segon i van guanyar per un o dos. Encara queden molts partits per endavant, qualsevol cosa pot passar i estem molt concentrats, tenim ganes del títol i anirem per ell”.

Neymar, que demà no jugarà la tornada de la semifinal de la Copa contra l’Atlètic, va parlar també de la canarinha. “No estic ansiós, però ja penso en la Copa del Món del 2018. Sóc un somiador despert. No puc deixar de pensar, imaginant com seria guanyar un Mundial. Treballaré dur.”



El Sevilla perd pistonada

A la lliga, l’equip del Nervión no va passar de l’empat a casa contra el Vila-real (Nasri va fallar un penal) i manté la tercera posició, a 2 punts del Barça.