El VPC cedeix davant el líder en una jornada dantesca

El VPC Andorra va cobrar-se una nova derrota a domicili a promoció d’honor. Aquest cop va ser al camp del líder, l’Isloise, en una jornada dantesca, amb pluja, fang, fred i un fort vent que feia pràcticament impossible jugar. Però l’àrbitre va decidir que hi hauria partit i l’equip local es va saber adaptar millor a les condicions, per imposar-se per 12 a 0. La primera anotació local va arribar ben aviat, en aprofitar una badada defensiva del VPC a la sortida d’una melé (7-0). Abans del descans l’Isloise tornaria a anotar un assaig no transformat que posava el marcador