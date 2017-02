Actualitzada 06/02/2017 a les 07:57

El CE Sant Julià va perdre ahir per cinc gols a un a la pista del Linyola. El conjunt lleidatà, segon classificat, es va situar amb un concloent 5 a 0. El gol de l’honor de l’equip andorrà el va anotar Òscar al minut 38. El Sant Julià és penúltim amb 13 punts, encara no ha guanyat fora i no aconsegueix un triomf des de desembre.