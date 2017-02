Un Barça sota mínims noqueja un Athletic erràtic

Ter Stegen desvia al pal al minut 3 una rematada de Raúl García

Actualitzada 05/02/2017 a les 07:15

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va superar ahir per 3 a 0 l’Athletic de Bilbao. Els de Valverde van disposar de clares ocasions de gol gràcies a la pressió que van fer en la sortida de pilota dels centrals. La més clara, una rematada de Raúl García al minut 3 que Ter Stegen va desviar al pal. Luis Enrique, fidel a la seva filosofia de dosificar la plantilla pel calendari, va tornar a apostar per unes rotacions que van respondre. Paco Alcácer, que no marcava en lliga des de l’abril del 2016 (amb el València) es va estrenar com a culer aprofitant una assistència de Neymar. A cinc per al descans, Messi, amb l’ajuda de Gorka, va transformar una falta lateral. La segona part va començar amb l’entrada de Mascherano per un Piqué amb molèsties; Rafinha també va haver de deixar el terreny de joc després de rebre un fort cop al cap. El tècnic asturià va sorprendre amb l’últim canvi: Leo Messi, que feia tres anys que no era substituït en lliga, va sortir al 63. Finalment, Aleix Vidal va tancar el marcador. L’Atlètic de Madrid va guanyar el Leganès per 2 a 0, mentre que el Celta-Madrid d’avui queda suspès a causa del temporal i perquè no es pot garantir la seguretat dels espectadors.