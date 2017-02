Els 'riders' nord-americans dominen en el Mundial júnior de Grandvalira

Els riders nord-americans van ser els dominadors en el Campionat del Món júnior de freeride, que es va disputar ahir al Pic Alt del Cubil, al sector Encamp de Grandvalira. La meteorologia va marcar la jornada, que es va haver d’endarrerir fins a l’una del migdia per la neu, el vent i la manca de visibilitat. El treball dels pisters de l’estació i de l’organització del Freeride World Tour van permetre assegurar la zona de competició, amb la sortida per a nois i noies des d’una posició més baixa, la prevista inicialment per a la competició femenina.

El domini dels participants