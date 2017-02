El Baskonia acaba amb la imbatibilitat del MoraBanc a casa

Els de Peñarroya no es troben còmodes en atac i pateixen en defensa l'encert de Larkin i Bargnani

Actualitzada 05/02/2017 a les 16:48

El MoraBanc Andorra ja coneix el regust amarg de la derrota a casa (82-91). Han hagut de passar nou partits per veure la primera desfeta al Poliesportiu dels homes de Joan Peñarroya, que van caure davant un Baskonia que va demostrar tot el seu potencial, tant defensiu com ofensiu. L'equip basc va aconseguir, en els dos primers quarts, que el MoraBanc patís en atac, on només Shermadini era capaç d'anotar amb facilitat (14 dels 31 punts andorrans al descans). Ni contraatacs ni triples per al MoraBanc (1 de 5). Només el desencert visitant i l'ímpetu defensiu van mantenir el partit viu per als locals, que al descans perdien de 6 (31-37).



En la represa el Baskonia va tirar de talent, que en té, i molt. El base Shane Larkin va entrar més en joc i ràpidament els vitorians van escapar-se amb 10 punts de renda. Un temps mort de Peñarroya va afavorir la reacció, amb un Shermadini que va trobar l'ajuda en atac de David Navarro (10 punts en el quart). El MoraBanc havia aconseguit aturar l'escapada dels bascos, que ho van seguir intentant. Ja en el darrer quart, el Baskonia va trobar el talent combinat de Larkin i Bargnani (número 1 del draft de l'NBA l'any 2006) per fer mal a la defensa andorrana. Els de Peñarroya, però, van seguir lluitant per intentar arribar amb opcions fins al darrer minut, cosa que no va aconseguir. El duet Larkin- Bargnani, amb 21 punts cadascun, va ser imparable. El MoraBanc, tot i no baixar els braços mai, encaixava la primera derrota a casa en el darrer partit abans de la Copa. El Madrid espera a Vitòria el 16 de febrer.





Fitxa tècnica:



82 - Andorra (16+15+24+27): Albicy (5), David Navarro (12), Antetokounmpo (3), Walker (0), Shermadini (25) -cinc inicial- Schreiner (6), Stevic (12), Jelinek (5), Burjanadze (11) i Colom (3).



91 - Baskonia, (19+18+23+31): Larkin (21), Hanga (9), Budinger (13), Tillie (6), Voigtmann (4) -cinc inicial- Bargnani (21), Sedekerskis (0), Beaubois (7), Diop (4) i Laprovittola (6).

Àrbitres: Conde, García Ortiz i Zamorano. Eliminats: No n'hi va haver.

Poliesportiu d'Andorra: 4.070 espectadors.