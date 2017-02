Actualitzada 04/02/2017 a les 07:03

David Fusté, protagonista amb Turko Ortiz del documental Solo BASE (From Climbing to Jumping) va aplegar més d’un centenar de persones dijous a l’Auditori Nacional d’Ordino. La projecció narra com dos escaladors com Fusté i Ortiz es converteixen en saltadors base, combinant escalada i paracaigudisme.