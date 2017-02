L'FC Lusitans i el Tic Tapa Sant Julià presenten oficialment els nous fitxatges

Actualitzada 03/02/2017 a les 13:50

El president de l’FC Lusitans, Antonio da Silva, va presentar ahir a la seu social del club els nous fitxatges. Dos extrems, Gastón i Ramírez, un mitja punta, Tiago i un davanter Silvestre. Quatre incorporacions que s’estrenen en la lliga andorrana i que venen de Portugal. Els jugadors van confessar sentir-se molt a gust al Principat i amb ganes de debutar, mirar a Europa i si fos possible guanyar la lliga. Per la seva banda, el president del Tic Tapa Sant Julià, Albert Carnicé, va fer oficial l’arribada de set noves cares. Tres mitjos, Cortez, Zugic i Leo; dos extrems Roldán i Padilla; un davanter, Brian i un lateral esquerre, Ezequiel. Tots van coincidir que arriben per aportar el màxim i assolir els objectius establerts. Sobre això, el president va declarar que “hem volgut completar un equip competitiu i així entrar a Europa”.