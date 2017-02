L’última jornada es clou a Arcalís amb una plata i un bronze

El Trofeu Borrufa de les noces de plata es va tancar ahir a Ordino amb un nou èxit organitzatiu i amb una actuació destacada de l’equip Andorra 1, que va acabar tercer a la classificació per països només superat per la Gran Bretanya i Itàlia, dominador a les proves de velocitat.

La darrera jornada, que va veure com se suspenia el supergegant masculí sub-16 per les condicions meteorològiques (boira i fort vent), va servir perquè Andor­ra sumés dues medalles més en la categoria sub-14, una de plata d’Adelaida Pallàs i un bronze per a Lluís Torres en el supergegant. En total,