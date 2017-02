L’objectiu és que les exigències i la dedicació en l’esport no siguin impediment perquè els atletes puguin emprendre una carrera universitària.

Actualitzada 02/02/2017 a les 17:04

Després que l’any 2013 s’hagués posat en marxa el batxiller lliure i esportiu dins el programa ARA per a esportistes universitaris i que se signés un conveni de la Universitat de Perpinyà per acollir estudiants del país, avui s’ha signat un conveni de col·laboració entre la Universitat d’Andorra i el Govern d’Andorra pel qual el centre universitari farà les adaptacions d’horaris, de calendari i seguiment i tutories virtuals i personalitzades per a aquells esportistes que mantinguin un calendari d’entrenaments i els estudis universitaris. L’objectiu és que les exigències i la dedicació en l’esport no siguin impediment perquè els atletes puguin emprendre una carrera universitària.



El conveni amb la Universitat d’Andorra permetrà als esportistes del país seguir o començar amb la carrera universitària allà on desitgin a través del programa ARA. El conveni inclou les adequacions i les ajudes que la Universitat fa temps que té per als esportistes matriculats. Part del conveni ha estat redactat d’acord amb les necessitats que han mostrat els vuit esportistes que participen dins el programa de beques esportives ARA.



Es tracta, segons el rector de la Universitat d’Andorra, de “facilitar que als estudiants que tenen problemes de temps els puguem adaptar els horaris i els estudis”, ha explicat. De fet, segons el rector, aquest conveni inclou dues característiques d’identitat i definitòries de la Universitat com és la possibilitat de fer un seguiment personalitzat dels estudiants, “tutories de reforç, presencials i exclusives”, i aprofundir en la metodologia virtual. El rector també ha comentat que s’inclouen en el conveni, per exemple, les pràctiques de determinades carreres.