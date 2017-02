Albert Torres obté el segon or andorrà al Borrufa

La tercera i densa jornada del Trofeu Bor­rufa d’ahir va portar una nova alegria a la delegació andorrana. Albert Torres va sumar el segon or d’aquesta edició en imposar-se al supergegant sub-16 amb mig segon de marge respecte al segon, el xilè Nicolas Pirozzi. El seu bon resultat, però, no va ser l’únic que es va assolir ahir, ja que Xavi Cornella va situar-se una vegada més a les posicions capdavanteres i va acabar la combinada a la quarta plaça (i podi per a l’organització del Borrufa).

Adelaida Pallàs, per la seva part, també va tornar a destacar en sub-14 assolint