El Mundial júnior torna a Grandvalira

Andorra comptarà amb una delegació de primer nivell amb opcions a podi

El Campionat del Món Júnior de Freeride torna, per tercer any consecutiu, de la mà de Grandvalira. Els millors joves riders del panorama internacional es donaran cita al Pic Alt de Cubil (sector d’Encamp) el 5 de febrer si la meteorologia ho permet. En la roda de premsa de presentació, Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa, va explicar que “a les diferents proves hi participaran 60 riders de 13 països i hi haurà una delegació andorrana important i de primer nivell”.

A més, va declarar que “de totes les competicions júnior que es disputen, aquesta és la més important”. Quant a