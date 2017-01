El Madrid juga la primera 'final' de l'any contra el Celta

Els gallecs volen celebrar una altra gesta davant un rival ple de baixes

Actualitzada 25/01/2017 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

El Reial Madrid visita aquesta nit (21.15 h) el Celta de Vigo a l’estadi de Balaídos. El conjunt gallec mirarà d’aconseguir una altra gesta com la que va assolir al Bernabéu en el partit d’anada (1-2) i arribar a les semifinals de la Copa del Rei. Per la seva part, el conjunt dirigit per Zinedine Zidane arriba al partit ple de dubtes després dels darrers resultats i el joc plasmat al terreny de joc. També, en hores baixes quant a efectius, ja que el tècnic no comptarà per lesió amb Carvajal, Marcelo, Modric, James, Bale i Pepe. A més, Raphael Varane, que va caure a última hora de la convocatòria per unes molèsties, tampoc estarà aquesta nit a l’eix de la defensa. Les novetats de la llista són el defensa, Achraf Hakimi i el migcampista (i fill de Zidane), Enzo Zidane, tots dos del Reial Madrid Castilla. En roda de premsa, l’entrenador va declarar que “si perdem no seria el nostre major fracàs”. Per la seva part, Eduardo Berizzo va destacar que “el Madrid és favorit en qualsevol partit contra qualsevol rival del món”.