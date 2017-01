El Borrufa arriba a les noces d'argent amb 22 països

La competició, oberta a les categories sub-14 i sub-16, repetirà a Vallnord del 30 de gener al 2 de febrer

El trofeu Bor­rufa celebra enguany les noces d’argent a Vallnord-Ordino Arcalís amb 22 països representats i 31 equips, per completar una participació que superarà els 212 esquiadors de les categories sub-14 i sub-16. Aquests estaran auxiliats per 69 entrenadors i 31 acompa-nyants, xifres similars a les de l’any passat. La competició es disputarà entre el 30 de gener i el 2 de febrer i les disciplines de competició seran el gegant, l’eslàlom, la combinada alpina i el supergegant, un dels grans atractius del Borrufa, ja que no acostuma a tenir presència en competicions d’infants. El pressupost repeteix els 100.000 euros