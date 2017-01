Oliveras es queda a un segon dels punts en Copa d'Europa

Actualitzada 24/01/2017 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

Quatre esquiadors andorrans van disputar ahir el supergegant de Copa d’Europa a Méribel. Cap d’ells va brillar i el més ràpid va ser Marc Oliveras, amb una 40a posició, a 3’’03 del suís Giles Roulin, que es va imposar a la prova. L’esquiador del Principat es va quedar a un segon d’arribar al Top-30 i entrar en posicions de punts. Per la seva part, Joan Verdú no va finalitzar la cursa i Àxel Esteve i Kevin Courrieu van ser 60è i 77è, respectivament, en un descens que van finalitzar 81 corredors.

Per altra banda, Carmina Pallàs i Mireia Gutiérrez van fer ahir entrenaments de descens a Davos, amb Pallàs com a més destacada, amb un 9è lloc.