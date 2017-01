Bernie Ecclestone deixa de manar a la Fórmula 1

Ha estat destituït com a director executiu i el relleva Chase Carey

Actualitzada 24/01/2017 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

El britànic Bernie Ecclestone ha deixat de ser l’home fort de la Fórmula 1. El veterà dirigent va anunciar ahir que havia estat destituït com a director executiu i que el nord-americà Chase Carey era el seu substitut. Ecclestone també va explicar que Liberty Media, la corporació que va comprar la Fórmula 1 el setembre passat per uns 11.000 milions d’euros, li havia ofert el càrrec de president d’honor. “He estat acomiadat avui. Simplement, me n’he anat, és oficial. Ja no soc el líder de la companyia. El meu lloc l’ha agafat Chase Carey. Ara seré alguna cosa així com president honorari. Tinc aquest títol, tot i que no sé el que significa”, va declarar Ecclestone a la revista alemanya Auto Motor und Sport.

El mandatari, de 86 anys i que en portava 39 com a amo de la Fórmula 1, no va voler parlar del que faria en el futur. “Els meus dies a l’oficina seran més silenciosos ara. Potser vagi a algun Gran Premi en algun moment. Encara tinc molts amics a la Fórmula 1 i prou diners com per poder assistir a una cursa”, va explicar amb ironia. Ecclestone no espera mantenir el seu lloc al World Motor Sport Council després de la seva destitució.