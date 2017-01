Aliança internacional

Les Crèdit Andorrà GSeries tanquen un acord amb Dorna Sports, que donarà màxima difusió televisiva a la competició

Del circuit d’Andorra Pas de la Casa al món. Les GSeries, el Campionat d’automobilisme sobre gel que organitza l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), va fer un pas endavant fa unes setmanes quan va anunciar el patrocini de Crèdit Andorrà, que passava a donar-li nom a la competició. Ara, l’ACA ha fet un nou salt per potenciar les GSeries i assolir màxima repercussió internacional amb l’acord que ha signat amb Dorna Sports, empresa que gestiona en exclusiva els drets comercials i televisius del Campionat del Món FIM de velocitat (MotoGP) i del Mundial de Superbikes. El contracte s’ha signat per un any