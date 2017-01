La cursa vertical tanca el cap de setmana de la Copa del Món, esperant que la Federació Internacional torni a confiar en la Font Blanca per al 2018

La cursa vertical a Arinsal va posar ahir el punt final al cap de setmana de la Font Blanca, l’estrena de la Copa del Món d’esquí de muntanya 2017. La meteorologia va tornar a afavorir el desenvolupament de la prova, saldada amb elogis unànimes i les victòries per al jove suís Werner Marti i per a la sueca Emelie Forsberg. Aquesta vegada la gran estrella de l’skimo mundial, Kilian Jornet, amb millors sensacions que a la cursa individual, va pujar al segon lloc del podi. El corredor català no va dubtar a elogiar la Font Blanca. “La prova d’Andorra és