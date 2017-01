El Barça fa els deures contra l'Eibar

Els gols de Denis Suárez, Messi, Luis Suárez i Neymar asseguren els tres punts

23/01/2017

Eibar

Conscient que el Reial Madrid i el Sevilla ja havien fet els deures, a l’FC Barcelona no li va tremolar el pols ahir a Eibar i es va assegurar també els tres punts per seguir el ritme de la part alta de la classificació i mantenir-se tercer a dos punts del líder, el conjunt madrileny, que encara té un partit pendent de disputar.

Malgrat el triomf, el partit no va començar bé per als blaugrana. El conjunt basc plantava cara als minuts inicials i va tenir alguna ocasió per avançar-se. Més se li van torçar les coses als de Luis Enrique Martínez quan Sergio Busquets havia de ser substituït al minut 10 en rebre una forta entrada d’Escalante, en una acció en què l’àrbitre no va xiular ni falta. El migcampista de Badia va quedar amb el lligament col·lateral del turmell dret tocat arran de l’acció i les primeres previsions apuntaven que Busquets podria estar un mes de baixa. En el seu lloc va entrar Denis Suárez, i va ser ell mateix qui va inaugurar el marcador al minut 32. A més, el jove gallec es va estrenar com a golejador blaugrana.

El partit va arribar amb avantatge per la mínima del Barça al descans, tot i que des del gol els visitants van passar a tenir el domini del partit i van tenir ocasions de sentenciar. No va ser fins al minut 50, quan Messi va ampliar avantatges en aprofitar una assistència de Luis Suárez. Va ser el mateix uruguaià qui va sentenciar al 68’ en superar en un u contra u Yoel i ja al descompte Neymar va fer el quart. L’Eibar va estar buscant el gol fins al final i va tenir ocasions de mèrit, però al final no va obtenir el premi.