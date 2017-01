Lluís Marín obre l'any amb un onzè lloc a la Copa del Món de Solitude

L’andorrà es classifica per a l’‘small final’, que va acabar en cinquena plaça

Després de no classificar-se el desembre passat per a les finals en la Copa del Món de Montafon (Àustria), Lluís Marín va iniciar ahir l’any amb una onzena posició en la prova, també de Copa del Món d’snowboard cross, de Solitude (Estats Units). L’andorrà, vintè en la classificatòria, va superar els vuitens (tercer) i els quarts de final (segon), aconseguint la classificació per a les semifinals. En aquesta ronda no va poder remuntar i es va classificar sisè, resultat que el portava a disputar l’small final, que decideix les posicions de la setena a la dotzena. En la final petita,